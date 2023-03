Bennacer: "Vedo dove eravamo tre anni fa e dove siamo ora. Logicamente, questo Club deve andare ancora oltre"

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è stato intervistato dalla UEFA a poche ore dalla sfida contro il Tottenham e si è così espresso sull'attuale stagione: "Sono molto orgoglioso sono pronto a dare sempre il massimo per questo club. Vedo dove eravamo tre anni fa e dove siamo ora. Logicamente, questo club deve andare ancora oltre. Ovviamente nei grandi club gli obiettivi si raggiungono sempre più velocemente del previsto ed è quello che abbiamo fatto. Il nostro obiettivo era rientrare nelle prime quattro, siamo riusciti anche a vincere lo scudetto. Recentemente ci siamo qualificati per gli ottavi, ci ha sicuramente fatto bene, è fantastico anche per i fan e per tutti coloro che ci circondano, ma soprattutto per noi.

Quando lavori sodo, ottieni risultati. Dobbiamo fare di più, perché è così. Ogni giorno lavori per ottenere qualcosa in più, per trovare una soluzione in più per qualche problema. Siamo meticolosi, è cercando la perfezione che le cose migliorano, quando non lasci nessun dettaglio al caso".