Bennacer: "Vittoria all’ultimo respiro". E ricorda ai tifosi: "Il vostro supporto fa la differenza"

Ismale Bennacer, oggi in campo per tutta la ripresa, è sicuramente soddisfato per i tre punti strappati contro il Parma con il gol di Chukwueze praticamente allo scadere. L'algerino ricorda sempre ai tifosi come sia importante il loro tifo: "Vittoria all’ultimo respiro. Il vostro supporto fa la differenza".