Bennacer: "Vogliamo provare a vincere la Champions. Il Milan gioca per i trofei"

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha rilasciato tali dichiarazioni a The National Football, importante sito sportivo degli Emirati Arabi Uniti.

Obiettivi e la mentalità vincente

"Il Milan gioca per vincere trofei, come la Champions League, quindi non abbiamo solo l'obiettivo di competere in quella competizione, ma di poter soprattutto vincere. Quando si arriva in semifinale, come l'anno scorso, hai sempre il sapore di poter arrivare in fondo e provare a vincere. Ci proveremo quest'anno, non siamo qui solo per giocare i gironi, vogliamo provare a vincere ma ci sono squadre forti, lo sappiamo".