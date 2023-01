Berardi a DAZN: "Oggi giornata perfetta, abbiamo dato tutto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato a DAZN dopo il successo contro il Milan, Domenico Berardi ha commentato così questo momento: "Oggi è stata la giornata perfetta, lavoriamo duro durante la settimana. Oggi abbiamo dato tutto, dobbiamo continuare così".

Sul gol di Laurentie: "Quando segno e vedo che c'è un compagno che dà tutto e vorrebbe segnare, mi metto da parte e anche così si crea il gruppo".

Sull'essere bandiera: "Ormai sono 12 anni a Sassuolo, mi sento una bandiera, ma l'ambizione di giocare in questi stadi non mi manca. Ma lavoro per finire la stagione nel migliore dei modi".

Sui tre punti: "Ci danno sicurezza, poi vincere qua è difficile. Abbiamo fatto cinque gol, dobbiamo essere contenti, ma ora pensiamo all'Atalanta".