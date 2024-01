Beretta: "Infortuni problema grosso. Theo centrale? Per un calciatore non è semplice"

Il tecnico Mario Beretta, nel suo intervento a "Tutti Convocati" su Radio 24, parla così della stagione del Milan, tra alti e bassi, fino a questo momento. Di seguito le sue dichiarazioni: "Stagione di alti e bassi, il problema grosso sono gli infortuni perché non riesci mai a giocare con gli stessi giocatori. Leao in questo momento sta facendo qualcosa meno".

Una considerazione su Theo Hernandez, che nelle ultime partite sta giocando da difensore centrale e non da terzino: "Theo ora per necessità viene spostato...non è semplice per un giocatore".