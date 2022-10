Bergamaschi a MilanTv: "Derby sconfitta che brucia. Con la Juve per voltare pagina"

MilanNews.it

Intervistata a MilanTV, Valentina Bergamaschi ha commentato così la pesante sconfitta nel derby: "È stata una brutta sconfitta che ancora adesso brucia. Siamo consapevoli del fatto che abbiamo approcciato la partita in maniera giusta, sicuramente non è stata la partita che ci aspettavamo ma ne trarremo frutto e lavoreremo per migliorarci".

Sulla gara con la Juve: "Sarà l’occasione per voltare pagina: è la squadra da battere. Ci alleneremo alla grande per affrontare la partita nel migliore dei modi e voltare pagina in questo momento negativo".

Sulla top 11: "Non mi sarei mai aspettata di arrivare a un traguardo del genere. Devo condividerlo con tutto il mio staff, il mio allenatore; non mi hanno mai fatto mancare nulla, hanno creduto nelle mie potenzialità. È stata un’emozione indescrivibile stare insieme alle mie compagne e ai campioni della Serie A. È stato un evento molto bello emozionante, speriamo in traguardi futuri simili".