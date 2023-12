Bergamonews - Atalanta, ecco le cifre dell'arrivo dal Milan di Charles De Ketelaere

Bergamonews analizza il bilancio dell'Atalanta dall’1 luglio 2022 al 30 giugno 2023, dal quale emergono anche le cifre dell'arrivo dal Milan in estate di Charles De Ketelaere: per il belga la formula vede un prestito oneroso a 3 milioni di euro, un diritto di riscatto a 22 milioni e ulteriori 2 di bonus. Dopo la prima deludente stagione in rossonero, l'ex Bruges ha deciso di cambiare squadra e provare a rilanciarsi a Bergamo.

Finora, l'avventura in nerazzurro di De Ketelaere ha avuto qualche alto e basso: il belga ha iniziato alla grande la sua stagione con un gol alla prima giornata di campionato contro il Sassuolo e ha segnato anche al suo esordio in Europa League contro il Rakov. Poi però ha avuto un calo nelle prestazioni, anche a causa di alcuni acciacchi fisici. Nell'ultima gara di campionato, proprio contro il Milan, CDK è stato decisivo con un assist per la seconda rete di Lookman.