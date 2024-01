Bergomi: "Chaka Traorè è un prospetto molto interessante"

Il Milan vince contro l'Empoli e continua a rilanciarsi in campionato, occupando al momento, in solitaria la terza posizione in classifica. Dopo il gol in Coppa Italia, ancora Leao decisivo con un assist per Loftus Cheek, a segno per la seconda volta con la maglia rossonera. Questa volta non ha trovato la gioia del gol Christian Pulisic, ma l'americano quest'oggi è stato autore di un'altra buonissima partita, mettendo a referto l'ennesimo assist stagionale e regalando così a Chaka Traorè il sorriso per la prima rete in Serie A. Parlando proprio del giovane attaccante rossonero, questo il commento di Beppe Bergomi a Sky Calcio Club.

Le sue parole su Chaka Traorè: "E' davvero interessante, un bel prospetto che ha gamba e velocità, il gol contro l'Empoli non è casuale, è stato bravo a concludere l'azione con freddezza. Il Milan sta lavorando bene con i giovani, è un segnale importante per la Primavera rossonera".