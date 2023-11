Bergomi commenta il mercato del Milan: "Non sono stati bravi in una cosa"

Intervenuto a Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha parlato così del mercato del Milan fatto questa estate da Furlani, Moncada e D'Ottavio: "Al netto degli infortuni, il Milan ha speso 150 milioni, ha preso 7-8 giocatori importanti, tra cui Pulisic e Loftus-Cheek, Il Milan ha voluto cambiare la fascia destra: Chukwueze è l'investimento più importante. Posso pensare che non siano stati bravi a prendere il sostituto di Giroud. Forse il terzino sinistro: mi aspettavo un vice Theo Hernandez".

