Bergomi: "Continuo a pensare che la forza del Milan in questi anni sia sempre stata la fase difensiva"

Beppe Bergomi, opinionista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Jovic ha altre caratteristiche, Okafor non mi sembra una punta, ma Giroud manda in porta gli altri. Continuo a pensare che la forza del Milan in questi anni sia sempre stata la fase difensiva".