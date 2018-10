Bergomi: "Cutrone e Lautaro hanno facce da derby. Higuain? Per fermarlo va limitato Suso"

Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del derby di domenica e di stracittadine del passato: "Il primo non si scorda mai. Il 6 settembre del 1981 me lo ricordo benissimo. Era il mio primo derby e ho fatto il primo gol con la maglia nerazzurra e, se non sbaglio, ho realizzato il record del marcatore più giovane nella storia delle stracittadine di Milano. Chi vedo come marcatore nel derby? Vedo bene Cutrone e Lautaro Martinez, hanno la faccia da derby, sfrontata e incosciente. Se parto dall'ultimo derby l'Inter ha fatto qualcosa di più, però la qualità nel Milan è tanta così come nell'Inter. L'attenzione in una partita del genere è sempre tanta, quindi ci sta che ci possa essere una fase di studio inizialmente. Attaccante più difficile da marcare? Van Basten. In assoluto il più difficile era Maradona, ma di testa gliela prendevo. Con van Basten no, era 1.90 ma era tecnico, veloce e cattivo agonisticamente. Icardi? E' questo giocatore. Possiamo chiedergli di essere maggiormente leader in campo, ma è il numero uno a finalizzare. Higuain è più completo, ma sono altrettanto bravi. Higuain chi lo marca? Sicuramente Skriniar, che incarna il leader emotivo della squadra. Per fermare Higuain, però, bisogna limitare Suso. Higuain è uno che calcia benissimo in porta e in modo preciso. Il Milan ha più talento, ma l'Inter è più fisica. La differenza è ciò che hai dentro".