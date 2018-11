Bergomi: "Cutrone si è guadagnato il posto in squadra grazie ad ottime prestazioni"

Ai microfoni di Sky, Giuseppe Bergomi ha dichiarato sul Milan dopo il successo sul campo dell'Udinese: "Senza Biglia il Milan è più lento, ma da questa partita Gattuso può trarre indicazioni importanti. La linea difensiva si è mossa bene, non hanno preso gol e sul gol hanno recuperato in avanti. Il Milan è stato bene in campo. L'Udinese è una squadra che si difende bene e prova ad essere pericoloso in contropiede. Il Milan era stato costruito per giocare con il 4-3-3, ma Cutrone si è guadagnato il posto grazie alle prestazioni".