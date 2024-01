Bergomi: "Devo fare mea culpa su De Ketelaere. Gasperini gli tira fuori il meglio"

Beppe Bergomi, nel suo intervento a Sky Sport 24, parla così di Charles De Ketelaere. Il belga, in prestito all’Atalanta, sta trovando continuità di gioco e di rendimento.

“Devo fare un mea culpa su di lui. Non ho mai avuto dubbi sulle qualità tecniche ma sotto l’aspetto caratteriale pensavo che non potesse andare oltre. Bisogna invece fare i complimenti a Gasperini che gli sta tirando fuori il meglio. Gli ho visto fare delle rincorse, dei recuperi palla impressionanti. Doveva lavorare fisicamente, ma uno non cambia se non ha voglia di cambiare. Lui ha avuto voglia di farlo ed è andato a misurarsi con questo tipo di allenatore. Gli faccio i complimenti".