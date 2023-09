Bergomi: "Difficile dire chi sta meglio fra Inter e Milan. Giocano bene entrambe"

Dalla rassegna "Fuoricinema 2023" a Milano, Beppe Bergomi ha parlato anche del derby di sabato fra Inter e Milan:

"Difficile dire chi sta meglio, per me le prime tre giornate sono calcio d'agosto, poi si riparte dopo la sosta con campionato e coppe europee. Sono due squadre con grandi valori, hanno fatto vedere di avere impronte ben precise, con un calcio diverso, ma entrambe giocano bene", il suo pensiero in vista della sfida di sabato alle 18.