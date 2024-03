Bergomi dopo Milan-Slavia: "Forse siamo troppo esigenti tutti, noi e il pubblico. Dobbiamo valutare anche la forza dell’avversario"

Beppe Bergomi, in diretta su Sky Sport, commenta la prestazione dei rossoneri dopo il 4-2 finale contro lo Slavia Praga in Europa League. Queste le sue dichiarazioni: “Ha vinto con 2 gol di scarto… Entri in campo 3-1 dopo un finale di primo tempo buono e lì la devi aggredire la partita. La squadra avversaria invece si compatta…

Poi lo Slavia è una squadra difficile. Forse siamo troppo esigenti tutti, noi e il pubblico. Dobbiamo valutare anche la forza dell’avversario. Una disattenzione la paghi cara, 3-2. Poi per fortuna nel finale il Milan trova il 4-2. Ma in 10 contro 11 a San Siro devi fare di più”.