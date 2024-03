Bergomi dubbioso sul rigore per l'Inter: "Non capisco certe situazioni"

vedi letture

All'intervallo di Inter-Genoa, col risultato parziale di 2-0 per i nerazzurri, Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport sottolineando i propri dubbi in merito al rigore assegnato all'Inter per fallo di Frendrup su Barella e trasformato da Alexis Sanchez:

"A velocità normale sembrava rigore, però poi calcia... e l'arbitro è andato pure a rivederlo. Ma io faccio parte di un calcio diverso, era un altro sport, serve ragionare in modo diverso e a volte anche io non riesco a capire certe situazioni", il pensiero dell'ex capitano dell'Inter.