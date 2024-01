Bergomi è convinto: "Il Milan crede ancora nello scudetto"

Il Milan è reduce dalla vittoria contro l'Empoli e continua a rilanciarsi in campionato, occupando al momento, in solitaria la terza posizione in classifica. Dopo il gol in Coppa Italia, ancora Leao decisivo con un assist per Loftus Cheek, a segno per la seconda volta con la maglia rossonera. Questa volta non ha trovato la gioia del gol Christian Pulisic, ma l'americano quest'oggi è stato autore di un'altra buonissima partita, mettendo a referto l'ennesimo assist stagionale e regalando così a Chaka Traorè il sorriso per la prima rete in Serie A. Dell'attuale momento dei rossoneri ha parlato così, a Sky Calcio Club, Beppe Bergomi.

Queste le sue parole: "Il Milan sperava in qualcosa di più in ottica classifica, perchè sanno di essere forti anche se hanno cambiato molto. In estate sono arrivati muscoli, qualità e nuove idee ma nonostante questo c'è una differenza importante con l'Inter. Sono convinto che Pioli e il Milan siano convinti delle proprie forze, i rossoneri credono ancora allo scudetto e proveranno a ridurre il distacco dall'Inter".