Bergomi elogia i rossoneri: "Quando il MIlan è in difficoltà trova la partita in cui svolta e riprende il cammino"

vedi letture

Intervenuto a Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex giocatore dell'Inter e commentatore sportivo, ha parlato così del periodo del Milan: "Questa è la forza del Milan: quando è in difficoltà, trova la partita in cui svolta e riprende il cammino. Perde il derby e fa la difesa a tre e vince. Ora con la Fiorentina vince e può preparare al meglio a partita di Champions".

DOVE VEDERE MILAN-B.DORTMUND

Milan-Borussia Dortmund, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su Canale 5, Mediaset Infinity, Sky Calcio e Sky Sport e in live web testuale su MilanNews.it.