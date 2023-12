Bergomi: "Europa League? Se la prende seriamente, il Milan può fare un percorso molto lungo"

Milan ancora in corsa scudetto? È stata una delle domande poste a Beppe Bergomi, ex calciatore e attuale opinionista di SkySport, presso gli studi di Rai Radio 1: "Con tutta la rosa a disposizione, è una squadra molto profonda e forte. La definirei una squadra europea, di strappo, di uno contro uno, con tanti inserimenti dei centrocampisti. Però si sono fatti male troppi giocatori e il rendimento ne ha risentito. Ma Pioli l'ha sempre ripetuto: noi siamo forti e non sono stato bravo io a mettere in condizione i miei giocatori di passare il turno in Champions.

Il Milan ci deve credere e può fare filotto. Europa League? Manifestazione dura e difficile, ci sono tante squadre forti, su tutte il Liverpool. Se la prende seriamente, il Milan può fare un percorso molto lungo, è una delle squadre favorite. Comunque non aver passato il turno in Champions è una mezza delusione, soprattutto dopo la semifinale dell'anno scorso e lo scudetto l'anno ancora prima".