Bergomi: "Hojbjerg e Bentancur assenti: il Milan ne deve approfittare"

Beppe Bergomi, invitato negli studi di Sky Sport domenica pomeriggio, ha commentato così il momento del Milan e il prossimo impegno contro il Tottenham che avrà le sue assenze pesanti: "Era fondamentale vincere con il Torino per poter ripartire. Nel primo tempo non ha fatto bene, nel secondo ha fatto qualcosa in più. La difesa a 3 è un tentativo per poter ripartire. Nel calcio come si spegne la luce, si può anche riaccendere. L’avversario è complicato ma anche il Tottenham ha grandi problemi: Hojbjerg è assente per squalifica, Bentancur si è fatto male. Non sarà facile per Conte sostituirli. Il Milan ne deve approfittare".