Bergomi: "Il Milan avrebbe potuto fare di più quest'anno. Secondo me anche Pioli ne è consapevole"

vedi letture

Intervenuto a Sky Sport, l'ex difensore dell'Inter Giuseppe Bergomi ha detto così la sua in merito alla stagione del Milan. Queste le sue interessanti parole sul rendimento dei rossoneri:

"Da tempo sottolineo questa cosa, se concedi campo e spazio al Milan rischi molto perchè ha qualità e velocità senza eguali. Continuo a pensare che questa squadra avrebbe potuto fare di più, certo poi mi dite che hanno avuto tanti infortuni, vero e a centrocampo mancava uno che potesse fare più filtro, ma Pioli ha avuto una rosa profonda e di qualità. Non lo dico per andare contro a Stefano, ma secondo me anche lui è consapevole del fatto che avrebbe potuto fare meglio: dal percorso non fatto bene nelle Coppe e all'eliminazione in Coppa Italia, poi anche il distacco dall'Inter, è troppo..".