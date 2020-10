Bergomi: "Il Milan è molto forte, anche per lo scudetto"

Giuseppe Bergomi, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato la prestazione del Milan contro l'Inter, esponendosi sul possibile obiettivo finale: "Il Milan è forte per lo scudetto. E' forte, costruita bene. Ibra mette giù qualsiasi pallone, dà una consapevolezza incredibile al gruppo. Ha giocatore con attitudine importante, ha gente veloce. Loro ci credono per arrivare fino in fondo. E' una squadra molto forte, è stata costruita molto bene. Il Milan oggi ha avuto delle pedine dalla panchina come Tonali, mancava anche Rebic. Il Milan è forte".