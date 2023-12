Bergomi: "Il Milan ha investito per essere offensivo, ha i giocatori. Ma è stato sbagliato qualcosa"

In un momento nero per il Milan, sul banco degli imputati ci finiscono tutti: dall'allenatore ai giocatori, passando per dirigenza e società. Il mercato ha portato in dote giocatori che comunque stanno mettendo insieme buoni numeri ma non convince perché alla fine i risultati non arrivano. Su questo tema ha parlato Beppe Bergomi al Club di Sky Sport.

Le parole di Bergomi: "Il Milan è una squadra che ha investito tantissimo per essere offensiva non solo a sinistra ma anche a destra con Pulisic e Chukwueze. E prendi Loftus-Cheek e Reijnders che si inseriscono. Il Milan ha i giocatori. Ma è stato sbagliato qualcosa".