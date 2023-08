Bergomi: "Il Milan non è una sorpresa, ha velocità e forza. Vediamo se Pulisic..."

Beppe Bergomi ha parlato del Milan in diretta su Sky Sport. Ecco le sue parole sui rossoneri: "Bisognerà capire, quando si alza il livello, se Pulisic correrà anche all'indietro, per difendere. Per il resto il Milan non è una sorpresa. L'anno scorso, l'ha detto anche Pioli, hanno perso entusiasmo: se lo ritrovano hanno tutte le carte in regola. I rossoneri hanno velocità e forza, e le avevano già l'anno scorso