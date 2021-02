Bergomi: "Il Milan per tradizione e storia non può mai essere una sorpresa in Europa"

Giuseppe Bergomi, ospite negli studi di Sky, ha parlato del Milan nel pre partita di oggi contro la Stella Rossa. Bergomi ha dichiarato: “Il Milan ha una rosa lunga e può scegliere diverse soluzioni. Poi per tradizione e storia, non può essere una sorpresa in Europa. Io penso sempre che è meglio stare nelle coppe europee piuttosto che non starci. Pioli ha detto che vuole stare in Europa perché vincere da una carica per le prossime partite. Tutti gli allenatori vogliono stare dentro le Coppe. Chi è fuori? Solo l’Inter, ma l’Inter 10 anni fa ha vinto tutto, perché più stai dentro, e meglio è. Contro lo Spezia il Milan ha perso perché non hanno mai trovati i punti di riferimento offensivi. I rossoneri sono una quadra forte, giocano bene a calcio”.