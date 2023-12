Bergomi: "Il Milan può ancora fare un filotto di vittorie e punti"

Il post partita che riguarda la gara tra Milan e Monza non può che non regalare sorrisi e finalmente un pò di serenità ai tifosi rossoneri, con però la solita macchia legata agli infortuni, ormai un tema delicato e purtroppo scontato di questi ultimi periodi per il Milan. Ci soffermiamo però sull'interessante dichiarazione a Sky Calcio Club da parte di Giuseppe Bergomi, che commenta così il Milan visto contro il Monza.

Queste le parole dell'opinionista: "Il Milan può fare ancora bene in Serie A e se i rossoneri saranno al completo, e contro il Monza lo abbiamo visto, potranno fare un bel filotto di vittorie e punti. I ragazzi di Pioli sono giovani ma hanno qualità, sono stati falcidiati da tantissimi infortuni e questo è sicuramente un problema, però credo che il Milan possa ancora essere in corsa per qualcosa di importante".