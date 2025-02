Bergomi: "Il paragone tra Gimenez e Vieri? Ci può stare..."

Durante l'ultima puntata di Sky Calcio Club, si è parlato anche di Santiago Gimenez che sabato a Empoli ha segnato la sua prima rete in maglia rossonera. A qualcuno l'attaccante messicano ricorda Christian Vieri, grande ex centravanti di Juventus, inter e Milan. Ecco il pensiero su questo paragone da parte di tre ex giocatori come Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Giuseppe Bergomi:

Marchegiani: "Il paragone tra Gimenez e Vieri? E' un po' presto. Gimenez è mancino come Bobo, però vediamo. Si è presentato benissimo. Fisicamente è un bel torello che dicevamo noi. ".

Costacurta: "La capacità di chiamare la palla in profondità, questo movimento di andare a destra e sinistra, è un paragone che ci potrebbe stare. Vieri era più potente. A Bobo davi una spallata e cadevi tu, io ne so qualcosa, fidatevi.

Bergomi: "Stavo pensando a quante prime punte mancine come Gimenez ci sono nel nostro campionato di Serie A: c'è lui, Dovbyk, Lukaku, Vlahovic. Il paragone con Vieri ci può stare secondo me. Stiamo parlando sempre di un 2001, quindi magari è un po' un azzardo questo paragone, però ci può stare".