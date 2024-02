Bergomi: "Jovic fa una sciocchezza. Cambiarne tanti alle volte è un rischio"

Nel post partita di Monza-Milan, nel corso del programma Sky Sport Club, il giornalista ed ex calciatore dell'Inter Giuseppe Bergomi ha detto la sua sulla deludente prestazione del diavolo all'U-Power Stadium, soffermandosi non solo sulle discutibili scelte di formazione di Stefano Pioli ma anche sul comportamento poco sportivo di Luka Jovic, che facendosi espellere ha decisamente metto in difficoltà i suoi compagni di squadra. Queste le sue dichiarazioni.

"Pioli si fiducia della sua squadra, ecco spiegato l'ampio turnover. Comuneu Jovic ha deciso in negativo la partita, perché se non fa quella sciocchezza, il Milan l'ha recupera. L'ha fatto in 10 figuriamoci se non l'avrebbe potuto fare in 11. Il calcio è uno sport di conoscenza, cambiarne tanti può essere un rischio".