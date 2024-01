Bergomi: "L'ho sempre detto senza problemi: il Milan è una squadra vera, compatta e forte"

Prima di pensare all'importante sfida casalinga contro il Bologna, il Milan si gode ancora la vittoria, di cuore e rabbia sul campo dell'Udinese grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor. Ha fatto il giro del mondo il brutto episodio riguardante Mike Maignan, vittima di cori e intimidazioni razziste da parte di alcuni, "tifosi" Dell'Udinese, tanto da costringere l'arbitro Maresca, a dover giustamente interrrompere la gara nel corso del primo tempo. Dell'attuale momento dei rossoneri e della vittoria di Udine, a Sky Calcio Club ha parlato così Giuseppe Bergomi.

Le parole dell'ex difensore dell'Inter: "Il Milan è una squadra vera, compatta e forte, l'ho sempre detto senza problemi. Se non sei un gruppo unito, a Udine non vinci così in quel modo, con Pioli che sta sempre vicino ai suoi ragazzi. Il Milan può crescere ancora, anche Leao lo farà, vi ricordate cosa si diceva di Theo 3-4 partite fa?.."