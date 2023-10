Bergomi: "Le assenze del Milan pesano più di quelle della Juventus"

Ospite negli studi di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore Giuseppe Bergomi commenta così il match vinto oggi dalla Juventus per 1-0 sul campo del Milan:

"Il gol di Locatelli? Giusto esultare, la Juventus non batteva il Milan da diverso tempo e oggi vince uno scontro diretto vero. È un risultato importantissimo per la formazione bianconera. Milan sconfitto in due scontri diretti? Secondo me oggi i rossoneri hanno pagato le assenze, in questo momento quelle del Milan pesano di più di quelle della Juventus. Oggi mancava Danilo ma secondo me i bianconeri in difesa hanno fatto bene. Certo oggi è pesata anche l'espulsione di Thiaw, ma c'è da sottolineare questo dato dei due scontri diretti persi".