Bergomi: "Maldini, Totti, Baresi e Del Piero fab four del calcio italiano"

Ancora due giorni e Beppe Bergomi compirà 60 anni. Per l'occasione l'ex difensore, oggi opinionista di Sky Sport, ha rilasciato un'intervista a La Stampa: "I 60 mi hanno fatto diventare selettivo, ho ristretto il giro di persone che frequento e perso parecchie amicizie. Ho smesso di parlare con quelli che non capiscono il mio rapporto col telefono: lo spengo alle 14.30, alleno e riaccendo alle 18. C'era chi si offendeva se la sera stessa non rispondevo ai messaggi... Basta".

Lei, Maldini, Totti e Del Piero siete i Fab Four del calcio italiano?

"Aggiungo Franco Baresi... Gente che ha fatto scelte radicali. Qualcuno, di sicuro Totti, anche rinunciando a vincere più trofei altrove. Lui è Roma, alla sua partita d'addio ho pianto. Siamo ingombranti, ma non sta scritto da nessuna parte che una bandiera sappia gestire una squadra. A qualcuno non è stata data la possibilità, Maldini si è preparato e poi non lo hanno voluto. Io mi sono preso i miei rischi in tv".