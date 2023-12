Bergomi: "Mi dà fastidio quando mi dicono che non sono abbastanza interista. A casa non riesco a stare seduto..."

Ancora due giorni e Beppe Bergomi compirà 60 anni. Per l'occasione l'ex difensore, oggi opinionista di Sky Sport, ha rilasciato un'intervista a La Stampa: "I 60 mi hanno fatto diventare selettivo, ho ristretto il giro di persone che frequento e perso parecchie amicizie. Ho smesso di parlare con quelli che non capiscono il mio rapporto col telefono: lo spengo alle 14.30, alleno e riaccendo alle 18. C'era chi si offendeva se la sera stessa non rispondevo ai messaggi... Basta".

Una polemica sul Bergomi telecronista che le ha sempre dato fastidio.

"Quando mi dicono che non sono abbastanza interista. Ma mi contestano anche il contrario... Quello però non mi fa soffrire. Io se guardo l'Inter a casa neanche riesco a stare seduto, poi però subentra la professionalità. Con la Nazionale è più facile, lì spingi e basta".