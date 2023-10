Bergomi: "Milan con i titolari, Allegri rischia molto a lasciare fuori Chiesa e Vlahovic"

Giuseppe Bergomi commenta così, ai microfoni di Sky Sport, il pre partita di Milan-Juventus: "Il Milan parte subito con i titolari e dalle proprie certezze, ma la Juventus avrà a disposizione due giocatori importanti come Chiesa e Vlahovic. Allegri avrà in mente dei cambi durante la gara, con due top che possono determinare il risultato in ogni situazione".