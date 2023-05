Bergomi: "Milan un'altra squadra rispetto alla Supercoppa, ma per me rimane incomprensibile quel mese lì"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Beppe Bergomi, ex calciatore, si è così espresso a TMW sul Milan e l'Inter:

Quanto sono cambiate le due squadre dalla Supercoppa?

"Il Milan è un'altra squadra, ma per me rimane incomprensibile quel mese lì che ha vissuto. La squadra è andata in crisi, poi l'ha assorbita bene cambiando il modulo per tornare infine a giocare il solito calcio. Il Milan è una squadra molto europea, di strappo, ed è cresciuta molto rispetto all'anno scorso. L'Inter ha caratteristiche diverse, magari è un po' più vecchia mediamente, ma nelle partite importanti questi ragazzi si concentrano e tirano fuori la prestazione. Sono cresciute entrambe, rispetto a quella partita".