Bergomi: "Non pensate che il Milan l'anno scorso abbia vinto lo Scudetto per il gioco offensivo, ma per come recuperava palla e per come difendeva"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Bergomi, opinionista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Secondo me Pioli ha fatto un po' come ha fatto Allegri nei momenti di difficoltà: si è ricompattato, non è più un Milan spumeggiante che ti viene a prendere nella propria metà campo e ti aggredisce... Ma attenzione: non pensate che il Milan l'anno scorso abbia vinto lo Scudetto per il gioco offensivo, ma per come recuperava palla, per come difendeva. La forza è sempre stata lì e adessola sta recuperando".