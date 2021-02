Bergomi: “Pioli ora non deve snaturarsi. Il Milan ha tutto per fare bene”

Beppe Bergomi ha espresso un commento sul Milan di Stefano Pioli negli studi di Sky Sport. Queste le sue parole: "Pioli ora non deve snaturarsi e deve continuare a lavorare in questo modo col gruppo. Sul campo il Milan ha alzato la posta e a Bologna ha giocato con una formazione molto offensiva. Pioli ha capito che bisogna osare: il Milan è una squadra che gioca ad alta velocità e sa quando alzare la palla per trovare Ibrahimovic. Ha tutto per fare bene".