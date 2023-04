Bergomi: "Senza Osimhen il Napoli deve cambiare, ha concesso troppo campo al Milan"

MilanNews.it

Nel corso di 'Sky Calcio Club', Beppe Bergomi, ex calciatore e opinionista, è intervenuto nel post Napoli-Milan: "Il Napoli non ha letto bene la partita, non ha avuto pazienza e non ha capito dove stava andando il match. Ha concesso campo al Milan e gli è andata male. Oggi dobbiamo esaltare la partita del Milan. Si parla sempre del Napoli e di cosa non ha fatto oggi, ma oggi dobbiamo esaltare la partita del Milan. Il Napoli cambierà? Senza Osimhen deve cambiare".