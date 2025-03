Bergomi su Conceiçao: "Non dà i messaggi giusti alla squadra"

Presente al "Sky Calcio Club", Beppe Bergomi ha parlato del momento di grande difficoltà del Milan e di Sergio Conceiçao. Una situazione che sta precipitando dopo la terza sconfitta consecutiva. Il Milan ora è nono, la qualificazione in Champions compromessa ma addirittura si rischia di non andare nemmeno in Europa League o Conference League.

Sulla questione allenatore

"Dobbiamo partire dalla scelta dell'allenatore in estate. Scelta non condivisa. Vai su Lopetegui ma non andava bene alla piazza. Prendi Fonseca ma anche lì è arrivata attraverso problematiche e diffidenze. E lui ha fatto fatica a gestire lo spogliatoio. Un susseguirsi di situazioni che hanno portato a dov'è adesso il Milan".

Ancora sulla crisi della squadra

"Io credo che questa sia una squadra piena di talento, ma far giocare insieme questi giocatori è difficile senza disciplina e altro. Su Coinceiçao: oltre al sigaro (dopo la vittoria in Supercoppa) ci sono delle dichiarazioni che ha fatto e che lo hanno portato ad essere popolare tra i tifosi. Ma non sono messaggi giusti che devi dare alla squadra. A livello tecnico-tattico ci sono degli errori di concetto soprattutto nella prima parte. Si parla di tempo di lavorare, ma ormai di tempo ne hai avuto".