© foto di DANIELE MASCOLO

Beppe Bergomi, nel corso di Calciomercato - L'Originale su Sky Sport 24, ha parlato di Charles De Ketelaere e della sua stagione: "Su De Ketelaere punterei di più sull'aspetto caratteriale. Per lui c’era tutto per fare bene con il Milan che arrivava dallo scudetto e i tifosi hanno fatto di tutto per sostenerlo fino alla fine".