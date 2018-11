Bergomi su Milan-Juventus: "Bisogna vedere chi recupererà il Milan, ai rossoneri servono i giocatori di qualità"

In vista di Milan-Juventus di domenica prossima, Giuseppe Bergomi, ospite negli studi di Sky, ha dichiarato: "E' sempre una partita difficile. Bisogna vedere chi recupererà il Milan, che è una squadra costruita per giocare bene a calcio. Gli serve la qualità in campo. Prima però c'è giovedì il Betis e Gattuso non può fare grande turnover. Quando il Milan ha affrontato squadre più forti ha quasi sempre giocato con il 4-1-4-1. Per mettere in difficoltà i bianconeri, i rossoneri dovranno giocare sopra-ritmo".