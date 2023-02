Bergomi sul Milan: "Ha ritrovato l’ambiente, è sulla via giusta. CDK? Sta facendo troppa fatica"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Giuseppe Bergomi, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha commentato così il momento del Milan: "

Il Milan è uscito dalla crisi?

"Ha ritrovato l’ambiente ed era giusto così. È una squadra che ha deciso di coprirsi di più, lo capisco benissimo, ma nel coprirsi è tornata aggressiva. Non è quel Milan bello spettacolare che veniva a prendere alto l'avversario, ma intanto non prende gol. È sulla via giusta, ma in un mese si è giocato tutto".

Ibrahimovic quanto può aiutare Pioli?

"Non lo so. Tanti anni fa dissi che può giocare in A fino a 45 anni, Pioli ha detto che è importantissimo nello spogliatoio, però vedremo quanto potrà giocare".

Che idea si è fatto su De Ketelaere?

"Il calcio è diventato intensità, accelerazioni, personalità. Lui è giovane, lo aspettiamo, ma che attitudine ha? Leao lo vedevi che era devastante nell'uno contro uno, Tonali un tuttocampista completo, lui sta facendo troppa fatica. Sembra un po’ spaventato, stanno pesando troppo le pressioni su di lui".