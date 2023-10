Bergomi sul secondo gol di Giroud: "La difesa del Napoli poteva fare meglio, ma il francese ha fatto una grandissima rete"

Beppe Bergomi, ex difensore, ha commentato così a Sky i due gol di Olivier Giroud contro il Napoli: "La difesa del Napoli non ha fatto bene sui gol del Milan, però i rossoneri hanno portato tanti uomini in area. Sul secondo gol, Giroud tiene bene lontano il difensore con le braccia, lo fa sempre. E' vero che i difensori azzurri potevano fare meglio, ma vanno dati anche grandi meriti a Giroud che ha fatto un grandissimo gol".