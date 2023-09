Bergomi sulla corsa scudetto: "Inter, Milan e Napoli partono alla pari"

Una vita da capitano dell'Inter, una seconda da commentatore per Sky. Giuseppe Bergomi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha cercato di spiegare il suo pensiero sulla Serie A di quest'anno: "Finora è stato calcio d'agosto. Si entrerà nel vivo con il derby e la Champions, quando si giocherà tre volte a settimana. Inter, Milan e Napoli partono alla pari. I nerazzurri sono convinti e molto solidi, i rossoneri hanno messo dentro fisicità, esperienza e qualità e gli azzurri hanno mantenuto l'ossatura dello scorso anno".

Bergomi non vede dunque una squadra nettamente favorita rispetto alle altre, ma propende più per un campionato equilibrato, all'interno del quale è facile comunque trovare una sorpresa: "Mi incuriosisce molto la Lazio. E la Juventus alla lunga - si legge sull'edizione odierna della rosea - può essere avvantaggiata dal non dover giocare le coppe".