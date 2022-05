Bergonzi su Barella: "Simulazione ridicola e antisportiva. Ci vorrebbe l'espulsione"

MilanNews.it

L'ex arbitro, Mauro Bergonzi, in un intervento a 1 Station Radio, ha parlato della sfida di venerdì tra Inter ed Empoli, soffermandosi sul rigore tolto a Barella con il VAR: "È stato giusto toglierlo, anche se dal campo sembrava davvero rigore e lo avrei fischiato anche io. Il VAR serve proprio a questo, a rimediare dopo un errore. Un'altra cosa che voglio sottolineare è la simulazione clamorosa di Barella sulla leggera spinta di Asllani. È inconcepibile cercare di mettere così tanto in difficoltà un arbitro. Bravo il direttore di gara a non cadere nel tranello ma doveva tirare fuori il giallo per simulazione. La cosa che mi ha irritato è che Barella, dopo questa sceneggiata, è andato a protestare con veemenza contro l'arbitro. Spero che presto nel protocollo sia presente la possibilità di rivedere queste scene ridicole ed espellere per questi tipi di atteggiamenti non sportivi. Non ti dico neanche giallo per simulazione, ma proprio espulsione. Non si possono vedere queste scene ridicole per dei colpetti o dei tocchetti".