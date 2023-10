Berhalter su Pulisic: "Ha il piede caldo ed è un top player. Si completerà in Italia"

Il CT degli Stati Uniti, Gregg Berhalter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra Milan e Juventus che domani vedrà in campo ben quattro americani e la presenza dello stesso tecnico sugli spalti di San Siro. Berhalter ha parlato così di Christian Pulisic: "I ragazzi stanno bene fisicamente, hanno mantenuto il ritmo di gioco ma hanno avuto anche il tempo per recuperare. Pulisic è 'on fire', ha il piede caldo: ha segnato due gol tra Germania e Ghana. E che giocate. E' molto contento al Milan. Negli Stati Uniti è una star, in Premier si è confrontato con un gran campionato e con il Chelsea ha vinto la Champions League.

Al Milan e con Pioli ha trovato la fiducia per arrivare al top. Christian non si discute a livello di talento e nemmeno sotto il profilo tattico e caratteriale. Possiede fantasia e tecnica. Difende, attacca e dribbla: è un top player e in Italia si completerà. Aiuterà il Milan a conquistare un trofeo"