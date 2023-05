Berhami consiglia i calciatori da acquistare per il Milan con un budget di 50 milioni

MilanNews.it

Valon Behrami ha detto la sua sugli innesti che servirebbero al Milan in vista della prossima stagione, immaginando un budget di mercato di 50 milioni di euro: "Per il ruolo di centravanti ho scelto Mauro Icardi (valutazione 20 milioni di euro): anche a livello mediatico oltre che tecnico, scatenerebbe una grandissima reazione e rivalità visto quanto successo nel derby. Come centrocampista centrale prenderei Reijnders dell'AZ (valutazione 10 milioni di euro), un centrocampista alla Tielemans che in Italia sta facendo molto bene. Poi Dybala: con 20 milioni di euro puoi prenderlo dalla Roma. E infine Zaha, in scadenza di contratto col Crystal Palace".