Berlusconi a Gattuso, Milan a due punte

(ANSA) - MONZA, 14 OTT - "Mi piace il Milan di Gattuso anche se gioca ad una punta sola? No, non mi piace". L'ex patron del Milan e nuovo proprietario del Monza Silvio Berlusconi bacchetta Gennaro Gattuso, reo di utilizzare il modulo ad una punta che mai è piaciuto al 'Cavaliere'. "Higuain - ammette Berlusconi dopo il pareggio 1-1 con la Triestina - è un goleador che mancava al Milan da anni, ma non capisco perché non sia supportato da una seconda punta come Suso. Guarderò il derby alla televisione con disappunto per il modulo e il modo con cui gioca il Milan. Non capisco perché ci arrivo io, ci è arrivato Ancelotti e anche Capello e non ci arriva l'attuale guida tecnica. Chi vince il derby? Sono appassionato di calcio ma quello della Serie C, non so più niente della Serie A".