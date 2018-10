Berlusconi critica Gattuso, Feltri: "Silvio, a volte è meglio tacere"

Dalle pagine del quotidiano Tuttosport, il noto giornalista Vittorio Feltri si è rivolto a Silvio Berlusconi dopo le recenti critiche rivolte dall’ex presidente rossonero a Gattuso: "Berlusconi nel calcio quanto in politica - si legge - ha indubbiamente ottenuto risultati eccezionali. Ma nel primo ramo come nel secondo ad un certo punto ha sempre sbroccato. Non è un caso che abbia abbandonato il Milan in mani poco raccomandabili (speriamo che le tribolazioni rossoneri siano finite). Il Cavaliere, afflitto da una sorta di delirio di onnipotenza, continua a impartire lezioni a tutti in ogni campo. Limitiamoci alle questioni di pallone. Teoricamente non ha voce in capitolo nelle vicende rossonere eppure vi mette il becco col pretesto di essere rimasto tifoso del Diavolo. Cosicché critica il povero Gattuso, benché questi stia lavorando bene, accusandolo di utilizzare in attacco solamente Higuain senza affiancargli una spalla. Il problema non è comprendere se l’ex presidente abbia torto o ragione. Lo preghiamo di non interferire pubblicamente in attività che non lo riguardano più. Un bel tacere sarebbe apprezzabile".