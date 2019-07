Berlusconi, Milan escluso da EL? Spiace

(ANSA) - LUGANO (SVIZZERA), 18 LUG - Vedere il Milan escluso dall'Europa League è un ''dispiacere'' per l'ex patron Silvio Berlusconi, ora proprietario del Monza: ''Nell'ultimo sondaggio aveva 300 milioni di simpatizzanti, è stata considerata dalla Uefa come migliore squadra mai esistita per il gioco. Serve tornare a livelli mondiali, globali e i nuovi dirigenti lavorano in questa direzione. Faccio loro tanti auguri, spero facciano meglio dei precedenti''. Berlusconi non vuole dare una valutazione al mercato del Milan ma annuncia che presto incontrerà Marco Giampaolo e gli consiglia di schierare Suso alla Kakà: ''Con Giampaolo non ci ho ancora parlato, spero di incontrarlo per una colazione o una cena. Ho parlato con il presidente Scaroni, la organizzeremo quanto prima. Suso ha tutto per essere un trequartista straordinario, nessuno del Milan è così bravo a saltare l'uomo ma partendo da destra non riesce a sfruttare il suo tiro a rete. Il Milan fa fatica sul mercato? Da tempo sono in sofferenza, non ne voglio parlare''.