Bertolini: "Il professionismo femminile può aiutare per un cambio culturale"

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "E' la meritocrazia deve andare avanti ma in una società come la nostra non ancora pronta, imporre le quote rosa credo sia importante. Più donne hai, più massa critica fai e più è probabile che puoi arrivare a un cambiamento culturale. In questo il professionismo femminile può aiutare". Lo dice la ct dell'Italia di calcio femminile Milena Bertolini, intervenendo al dibattito on line 'La rete delle donne' organizzato dall'US Acli, al quale ha preso parte anche il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. "Quanto fatto dal ministro è importante - ha aggiunto Bertolini - sappiamo che i cambiamenti culturali sono lenti. Il professionismo femminile nello sport è un percorso giusto. Siamo una società democratica e non possiamo pensare di esserlo se per le donne non c'è la stessa possibilità. I passaggi sono graduali, sono felice che dal 2023 la Figc preveda il passaggio al professionismo anche per le donne, mi auguro che anche altre federazioni vadano in questa direzione". (ANSA).